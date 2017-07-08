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"الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة

06:28 م السبت 08 يوليه 2017

كتبت- هاجر حسني:

وقع عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والدكتور إيهاب شوقي، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون لتنمية قدرات الصحفيين المهتمين بالكتابة في مجالات التعليم الفني.

ووقف الحضور في بداية المؤتمر الصحفي دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش في الحادث الإرهابي بسيناء.

وقال سلامة إن لديها مشكلة كبيرة تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، مضيفًا أن مصر تحتاج لتعليم مهني وعمالة فنية وأيادي ماهرة لكونها أهم عمالة.

وأوضح سلامة أن البرتوكول قائم على مسابقة صحفية لكل فروع الفنون الصحفية فضلا عن ورش عمل فنية متعلقة بالبرنامج تضم محاضرات وزيارات ميدانية للصحفيين.

وقال مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إنه سيتم بموجب البروتوكول تنظيم ورش عمل للصحفيين وسيتحمل البرنامج نفقات إقامة هذه الورش بواقع ورشة تدريبية كل شهر، لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول في تغيير ثقافة العمل لدى الشباب والذين يفضلون العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص خاصة في ظل حاجة كافة القطاعات الإنتاجية لعمالة فنية مدربة.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً تنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية التي تناولت قضايا العمل الفني في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج سيتولى تقديم جوائز مالية لأفضل الأعمال المقدمة بقيمة إجمالية ١٤٤ ألف جنيه سنويًا.

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