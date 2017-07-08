الإسكان: إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف 2018

كتبت- ندى الخولي:

قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة بورسعيد منتصف 2018، حيث يتم حاليًا تطوير مناطق "الهاجوج والإصلاح والجناينة"، بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه، لإنشاء 43 عمارة تحتوي على 860 وحده سكنية.

وأضاف درويش في بيان اليوم السبت، أنه جاري العمل للانتهاء قريبا من مشروع زرزارة المرحلة الثالثة لإنشاء 624 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 83 مليون جنيه، وتسكين منطقة عشر أبوعوف والتي تضمن 960 وحدة بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه حيث تم تسمين 32 عمارة ومتبقي 8 عمارات.

وكان قد تم الانتهاء من تطوير منطقة القابوطي بنهاية العام الماضي وتضمنت 1400 وحدة سكنية وكانت تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوي الجمهورية.

وبذلك تتبقى منطقة واحدة هي منطقة حظائر أبو عوف، على أن يبدأ التطوير فيها خلال الشهر القادم وسيتم إنشاء 528 وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 260 مليون جنيه ليصبح إجمالي الوحدات السكنية المخصصة لأهالي العشوائيات في بورسعيد حوالي 6600 وحدة بتكلفة تقترب من 1.1 مليار جنيه.