ميركل سعيدة بنتائج قمة العشرين رغم بعض الصعوبات
ميركل سعيدة بنتائج قمة العشرين رغم بعض الصعوبات
06:10 م السبت 08 يوليه 2017
هامبورج - (د ب أ)
أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورج، عن سرورها بنتائج قمة العشرين.
وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي الختامي إن قضايا التجارة لا يزال بها صعوبات " لكننا أحرزنا نتائج جيدة تماما في بعض القطاعات".
وأضافت ميركل أنه قد ظهر جليا في بعض المجالات " أننا يمكن أن نحقق فيها معا أكثر مما نحققه فرادى" وذلك في إشارة إلى السياسة الانعزالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت ميركل على تصريحها القائل إن على الأوروبيين أن يحرروا أنفسهم من الاعتماد على الولايات المتحدة بصورة أقوى، وأضافت أنه يبقى من الصواب " أن نأخذ نحن الأوروبيين مصيرنا في أيدينا، في بعض الأمور،وهذا الأمر تفعله أوروبا بشكل جيد أيضا".
يشار إلى أن الخلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والدول التسع عشرة الأخرى في المجموعة حول سياسة المناخ، تم ذكره في البيان الختامي للقمة، بينما تم التوصل إلى صياغة توافقية، تراعي مطالب الجانبين، فيما يتعلق بموضوع التجارة.
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