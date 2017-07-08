تأجيل محاكمة 48 متهمًا في قضية "مقتل ميادة أشرف" لـ 29 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، محاكمة 48 متهماً في قضية مقتل ميادة أشرف الصحفية، وفتاة أخرى وطفل، خلال أحداث عنف بمنطقة عين شمس في 2014، لجلسة 29 يوليو.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعات الدفاع، مع طلب كلاً من وليد محمد وسلام مدحت، ومع استمرار حبس المتهمين.

وتعود القضية إلى شهر مارس 2014 حيث أسفرت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن في منطقة الألف مسكن بعين شمس عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الصحفية ميادة أشرف. واتهمت وزارة الداخلية الإخوان باستهداف الصحفية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 48 متهما -منهم 35 متهما محبوسين- إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم في قتل الأشخاص الثلاثة بعين شمس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "تولي قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل العمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة".