بالصور.. القصة الكاملة لواقعة العثور على 31 طفلاً داخل شقة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عثرت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على 31 طفلاً دون شهادات ميلاد داخل إحدى دور الأيتام غير المرخصة بمنطقة المندرة.

وأوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن، لمصراوي، أن اتصالاً تليفونيًا تلقته إدارة الأسرة والطفولة التابعة للمديرية أفاد باحتجاز أطفال من أعمار مختلفة داخل وحدة سكنية بعقارات الحرمين في منطقة المندرة قبلي، مضيفًا أنه فور التأكد من صحة البلاغ أصدر قرارًا بتوجيه لجنة مختصة إلى موقع البلاغ، ضمت مسعد عبد الرؤوف مدير إدارة الأسرة والطفولة، وطارق برعى مدير إدارة الدفاع وفريق التدخل السريع.

وبانتقال أعضاء اللجنة إلى موقع البلاغ، تبين أن الوحدة المذكورة مقرًا لجمعية تحمل اسم "العمر الذهبي"، مشهرة تحت رقم 2924 لسنة 2012"، تمارس نشاط إيواء الأطفال مجهولي النسب والأيتام، وذلك دون ترخيص.

وبتفتيش المقر عُثر على 31 طفلاً وطفلة، تتراوح أعمارهم بين شهر و17 سنة، جميعهم دون أوراق ثبوتية أو شهادات ميلاد. كما تبين أن الجمعية تخضع لإدارة ثلاث سيدات، إحداهن ترأس مجلس الإدارة بينما تتولى الأخرتان الإشراف.

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة التضامن عن مفاجأة أظهرتها التحقيقات في الواقعة، إذ تبين أن الأطفال المعثور عليهم داخل الجمعية جرى تسليمهم عن طريق شرطة الأحداث وقسم شرطة المنتزه ثان، ومنهم من حُرر له قرارات إيداع عن طريق محكمة الطفل.

وأضاف وكيل التضامن أن العاملين بالجمعية يمارسون نشاطهم في إيواء الأطفال منذ قرابة الثمانية أشهر، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع الأطفال من سن يوم إلى 6 سنوات على دور رعاية أيتام، والأطفال من سن 6 سنوات وأكثر على دور الدفاع بالإسكندرية.

ولفت أيضًا إلى أنه جرى إغلاق الجمعية بموجب الضبطية القضائية وإخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية تمهيدًا للتحقيق في الواقعة والوقوف على الهدف الأساسي من إيواء هؤلاء الأطفاء، علمًا بأن تراخيص دور الأيتام جرى إيقافها بقرار وزاري قبل 3 سنوات.​