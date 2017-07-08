ضبط ذخيرة وبنادق.. تفاصيل مداهمة العمليات الخاصة لمعسكر "داعش" بالإسماعيلية

كتب – فتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن عثرت على 7 بنادق آلية، ورشاش، وطبنجة حلوان، وبندقية خرطوش، داخل معسكر تدريبي للعناصر المتطرفة بمنطقة الكيلو 11 بالإسماعيلية.

وأكدت مصادر أمنية لمصراوي، أن فريقاً من الأمن الوطني والأدلة الفنية بوزارة الداخلية يفحص حالياً الـ DNA، للعناصر المجهولة وعددهم 9 قتلى، فيما تم تحديد هوية 5 فقط.

وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام، أن عملية المداهمة تمت فجر اليوم بالتنسيق مع فرعي الأمن الوطني بالقاهرة والاسماعيلية.

وداهمت مأمورية من قطاع الأمن الوطني مدعومة بتشكيلات من رجال العمليات الخاصة والقتالية بالأمن المركزي والمباحث الجنائية والامن العام المعسكر فجر اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن أحد المتهمين يدعى على هاشم، 16 عاماً بائع عطور يقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تم استقطابه عن طريق الانترنت، وتم تغذيته بالأفكار المتطرفة، وثبت اعتناقه أفكاراً متطرفة، وتم استدراجه حتى انضم للمعسكر التدريبي بمنطقة الإسماعيلية.

وقالت الداخلية في بيانها الرسمي إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تتضمن قيام مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدنى وتدريب عسكري، وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم.

أضاف البيان أن العناصر تبادلت إطلاق الرصاص مع القوات فور مداهمة المعسكر ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، وعثرت أجهزة الأمن على خيمة بداخلها مستلزمات إعاشة متكاملة (أغذية وملابس وبطاطين)، وملابس عسكرية، ومجموعة من الكتب والمطبوعات التي تتضمن مواد دينية متطرفة.

أوضح البيان أن جميع المتهمون مطلوب ضبطهم في القضية رقم 79/2017 حصر أمن دولة عليا " تحرك مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي.