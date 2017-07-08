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عضو بـ«نقل البرلمان» يكشف أسباب عدم تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى

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عضو بـ«نقل البرلمان» يكشف أسباب عدم تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى عضو بـ«نقل البرلمان» يكشف أسباب عدم تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى

التحرير

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن السبب وراء عدم تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى حتى الآن هو عدم توفر قاعدة بيانات سليمة للمواطنين فى .

وأشار دسوقي في تصريحات صحفية، إلى أن عدد المواطنين فى حصر الكهرباء المستحقين للدعم 24.5مليون مواطن من محدودى الدخل الذين يستهلكون من 50 إلى 200 كيلو وات، وهو مختلف تمامًا عن عدد البطاقات التموينية والتى وصلت إلى 77 مليون بطاقة تموينية، مما يؤكد أن هناك تضارب فى قاعدة البيانات للدولة.

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وتساءل عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عن دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى يعمل به ألاف العاملين دون أداء الدور المنوط بهم وعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين تعتمد فى إعدادها على التكنولوجيا لضمان دقة البيانات.

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