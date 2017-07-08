أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس برلمان الوافدين بالأزهر: الأمن أفرج عن عدد من طلاب «الإيغور»

Google+ Print
رئيس برلمان الوافدين بالأزهر: الأمن أفرج عن عدد من طلاب «الإيغور» رئيس برلمان الوافدين بالأزهر: الأمن أفرج عن عدد من طلاب «الإيغور»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أدم يونس ، رئيس برلمان الوافدين بالأزهر، أن عدد الطلاب التركستان "الإيغور"، الذين تم إلقاء القبض عليهم، 20 طالبًا فقط.

وأضاف يونس، لـ"التحرير"، أن من بين الطلاب المقبوض عليهم، اثنين تم فصلهما من الدراسة بالأزهر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن ثمانية طلاب، بعد التأكد من سلامة موقفهم بشكل عام من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح، أن باقي الطلاب جاري التنسيق من قبل مشيخة الأزهر مع الأجهزة الأمنية؛ لمعرفة مواقفهم القانونية، وأنه يتابع بشكل الموضوع يوميا مع الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر؛ من أجل الإفراج عن باقي الطلاب.

وتابع: "أن أمر القبض على الطلاب لا يتعلق بمواقف سياسية لدول معينة، وأنما لإجراءات تتعلق بالإقامة، وهو أمر متعارف عليه لدى كافة الدول، ولا صحة لما يتردد بأن الصين طالبت بترحيل الطلاب التركستان، وبعض المقبوض عليهم من التركستانيين، لا علاقة لهم بالدراسة بالأزهر، بل هم مواطنون لديهم مشاكل قانونية بالإقامة في القاهرة".

شاهد أيضا

وكانت أنباء ترددت عن اعتقال الأجهزة الأمنية 500 طالب تركستاني يدرسون بالأزهر، ما قوبل بنفي من الأزهر، في بيان رسمي.

إقليم تركستان الشرقية في الصين، ذو أغلبية مسلمة، ويطالب بالاستقلال، ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام (2009)، في عاصمة الإقليم "أورومجي"، قتل فيها نحو (200) شخص، وذلك حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ ذلك التاريخ تنتشر القوات المسلحة الصينية في المنطقة، التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية، و"الإيغور" التركية، على الأخص في مدن "أورومجي"، و"كاشغر"، و"ختن"، و"طورفان"، اللاتي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد