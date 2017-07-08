رئيس برلمان الوافدين بالأزهر: الأمن أفرج عن عدد من طلاب «الإيغور»

التحرير

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قال أدم يونس ، رئيس برلمان الوافدين بالأزهر، أن عدد الطلاب التركستان "الإيغور"، الذين تم إلقاء القبض عليهم، 20 طالبًا فقط.

وأضاف يونس، لـ"التحرير"، أن من بين الطلاب المقبوض عليهم، اثنين تم فصلهما من الدراسة بالأزهر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن ثمانية طلاب، بعد التأكد من سلامة موقفهم بشكل عام من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح، أن باقي الطلاب جاري التنسيق من قبل مشيخة الأزهر مع الأجهزة الأمنية؛ لمعرفة مواقفهم القانونية، وأنه يتابع بشكل الموضوع يوميا مع الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر؛ من أجل الإفراج عن باقي الطلاب.

وتابع: "أن أمر القبض على الطلاب لا يتعلق بمواقف سياسية لدول معينة، وأنما لإجراءات تتعلق بالإقامة، وهو أمر متعارف عليه لدى كافة الدول، ولا صحة لما يتردد بأن الصين طالبت بترحيل الطلاب التركستان، وبعض المقبوض عليهم من التركستانيين، لا علاقة لهم بالدراسة بالأزهر، بل هم مواطنون لديهم مشاكل قانونية بالإقامة في القاهرة".

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وكانت أنباء ترددت عن اعتقال الأجهزة الأمنية 500 طالب تركستاني يدرسون بالأزهر، ما قوبل بنفي من الأزهر، في بيان رسمي.

إقليم تركستان الشرقية في الصين، ذو أغلبية مسلمة، ويطالب بالاستقلال، ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام (2009)، في عاصمة الإقليم "أورومجي"، قتل فيها نحو (200) شخص، وذلك حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ ذلك التاريخ تنتشر القوات المسلحة الصينية في المنطقة، التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية، و"الإيغور" التركية، على الأخص في مدن "أورومجي"، و"كاشغر"، و"ختن"، و"طورفان"، اللاتي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.