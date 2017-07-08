أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| جنازة شهيد كمين «البرث» بكفر الشيخ تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

Google+ Print
صور| جنازة شهيد كمين «البرث» بكفر الشيخ تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب صور| جنازة شهيد كمين «البرث» بكفر الشيخ تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عمرو الشامي

شيع أهالي عزبة بحر "بصيص" بكفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان المجند عبد الجواد عبد العليم (22 سنة) شهيد هجوم كمين البرث برفح في محافظة شمال سيناء، في جنازة شعبية عسكرية، وذلك عقب صلاة الظهر بمسجد قرية السيد خليل المجاورة للعزبة.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وهتف المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، فيما أقبلت السيدات من أهالي قرية الشهيد على إطلاق الزغاريد والتصفيق الحاد فرحًا باستشهاد نجلهن.

فيما يقام سرادق العزاء أمام منزله بعزبة بحر بصيص المجاورة لقرية السيد خليل التابعة لقرية أبو مصطفى مركز الرياض.

111

 

شاهد أيضا

34

وتقدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، المشيعين يرافقة اللواء سام مسلم، مدير الأمن، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس إبرهيم الفار رئيس مركز ومدينة فوة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والتنفيذية.

وكان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أعلن فجر امس الجمعة، استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما أحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، الهجوم الإرهابى، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

01

 

122

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد