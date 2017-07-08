صور| جنازة شهيد كمين «البرث» بكفر الشيخ تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

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عمرو الشامي

شيع أهالي عزبة بحر "بصيص" بكفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان المجند عبد الجواد عبد العليم (22 سنة) شهيد هجوم كمين البرث برفح في محافظة شمال سيناء، في جنازة شعبية عسكرية، وذلك عقب صلاة الظهر بمسجد قرية السيد خليل المجاورة للعزبة.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وهتف المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، فيما أقبلت السيدات من أهالي قرية الشهيد على إطلاق الزغاريد والتصفيق الحاد فرحًا باستشهاد نجلهن.

فيما يقام سرادق العزاء أمام منزله بعزبة بحر بصيص المجاورة لقرية السيد خليل التابعة لقرية أبو مصطفى مركز الرياض.

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وتقدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، المشيعين يرافقة اللواء سام مسلم، مدير الأمن، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس إبرهيم الفار رئيس مركز ومدينة فوة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والتنفيذية.

وكان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أعلن فجر امس الجمعة، استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما أحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، الهجوم الإرهابى، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.