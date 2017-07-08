أحمد بدير: «أي مواطن يشك في حد يبلغ عنه حتى لو كان أخوه»

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نعى الفنان أحمد بدير، اليوم السبت، شهداء هجوم رفح الإرهابي، داعيًا أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة، مشدّدًا على أن الإرهاب يهدف إلى التخريب ويتصف بـ«الغباء الشديد».

أضاف بدير، خلال مداخلة عبر فضائية «تِن»، «ما يصنعه الإرهاب يزيدنا تمسكًا بجيشنا ورئيسنا، والشعب عارف الصح من الغلط، خليهم في غبائهم ده ونحن لهم بالمرصاد، ومصر ستنتصر».

وطالب بدير، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإرهابيين، مشيرًا إلى ضرورة عدم فتح معبر رفح بصورة مستمرة كما يحدث، وشدَّد على أن هناك رابطا بين قطع العلاقات مع قطر والعمليات الإرهابية.

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وتابع: «المواطنون لازم يعوا تمامًا أننا في خطر داهم، وأي حد يشك في حد جمبه يبلغ عنه حتى لو كان أخوه، أنا ماشوفتش حقارة أكثر من الشماتة في موت الشهداء، وكان يجب استعراض جثث قتلاهم الـ40 أمام الجميع».

يذكر أن عدة ارتكازات للجيش جنوب مدينة رفح، تعرضت لهجمات إرهابية، أمس الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش، ومقتل 40 إرهابيًا، وتدمير 6 سيارات لهم.