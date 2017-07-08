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نائب كوم أمبو: الدول التى تمول الإرهاب ستشرب من نفس الكأس قريبًا

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نائب كوم أمبو: الدول التى تمول الإرهاب ستشرب من نفس الكأس قريبًا نائب كوم أمبو: الدول التى تمول الإرهاب ستشرب من نفس الكأس قريبًا

التحرير

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نعى النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان شهداء الواجب الوطنى من أبناء وأخوات شعب بالقوات المسلحة الباسلة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان ويدخلهم فسيح جناته.

وأكد درويش، في بيان له، أن أبناء مصر الأوفياء الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصرى عازمون كل العزم على نزع الإرهاب من جذوره ولن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية عن تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين، مشيدًا بجهود قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن من قوى الشر في الداخل وفى الخارج.

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وقال نائب كوم أمبو، إن بعض الدول التى تمول وتساند الإرهاب على حساب دول أخرى وتسببت في خسائر وقتل الأبرياء بالغدر عندهم، سوف تشرب من نفس الكأس الذى سقت منه هذه الدول وتتكبد نفس الخسائر التى لحقت بهم فهى التى غدرت فسوف يُغدر بها وينقلب عليها إرهابها.
 

 

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