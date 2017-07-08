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شقيق أحد شهداء «هجوم رفح»: دافع عن الوطن لآخر نقطة دم

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شقيق أحد شهداء «هجوم رفح»: دافع عن الوطن لآخر نقطة دم شقيق أحد شهداء «هجوم رفح»: دافع عن الوطن لآخر نقطة دم

التحرير

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قال شقيق الشهيد مؤمن رزق، أحد ضحايا حادث رفح الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة، إنه يفتخر بالفقيد، وإنه لو كان مكانه لفعل مثلما فعل.

أضاف رزق، في تصريحات لـ«أون لايف»، أن لن تركع أمام الإرهاب، متابعًا: «أخويا مات شهيد عشان كان بيدافع عن الوطن لآخر نقطة دم، وأنا فخور إنه كمل للآخر».

استكمل: «لو حد حصله حاجة زي كده يستحمل ويقول الحمد لله، كان بيحرس البلد والمفروض ماحدش يزعل».

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يذكر أن عدة ارتكازات للجيش جنوب مدينة رفح، تعرضت لهجمات إرهابية، أمس الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش، ومقتل 40 إرهابيًا، وتدمير 6 سيارات للإرهابيين.

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التحرير

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