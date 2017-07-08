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استعدادًا لطرحها رسميًا.. «بنتلي» تختبر نسخة جديدة من «كونتنينتال GT»

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استعدادًا لطرحها رسميًا.. «بنتلي» تختبر نسخة جديدة من «كونتنينتال GT» استعدادًا لطرحها رسميًا.. «بنتلي» تختبر نسخة جديدة من «كونتنينتال GT»

التحرير

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تخضع شركة "بنتلي" البريطانية العملاقة، سيارتها الجديدة "كونتنينتال GT" بنسختها لعام 2018، لعمليات الاختبارات الأخيرة قبل الكشف الرسمي عنها خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن النسخة الجديدة من "كونتنينتال GT" الجديدة ستحمل بعض السمات الشكلية بالنسخ القديمة، وإن كانت ستحاكي بشكل واضح الانسيابية المميزة لتصميمات العصر الحديث.

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وأكدت "بنتلي" أن السيارة الرياضية الجديدة ستحمل سمات فنية وتكنولوجية واسعة، على غرار الإصدارات التي أنتجتها الشركة البريطانية على مدار الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن السيارة سيتم طرحها في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.

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التحرير

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