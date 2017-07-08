بالأرقام.. أين يقع «لوكاكو» في قائمة الهدافين العظماء؟

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توصله لاتفاق مع نظيره إيفرتون على قيمهة صفقة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، ليصبح صاحب الـ24 عامًا ضمن صفوف اليونايتد بداية من الموسم المقبل.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس، إلى أن قيمة إنتقال لوكاكو إلى مانشستر يونايتد ستكون 100 مليون جنيه إسترليني، مقسمة كالآتي: (75 مليون جنيه إسترليني كاش + 15 مليون جنيه إٍسترليني إضافات + انتقال واين روني إلى إيفرتون مقابل "10" مليون جنيه إسترليني).

لوكاكو سجل 26 هدفًا وصنع 7 آخرين خلال 39 لقاء في الموسم الماضي، وهذا أفضل سجل تهديفي له خلال مسيرته حتى الآن، ليصبح سجله التهديفي مع التوفيز 87 هدفًا في 166 مباراة، وهذا رقم كبير بالنظر لنادي بحجم إيفرتون.

ووصل مجموع مباريات الدولي البلجيكي مع جميع الأندية (أندرلخت - تشيلسي - وست بروميتش ألبيون - إيفرتون) التي لعب معها إلى 317 مباراة سجل خلالهم 145 هدفًا، علاوة على تسجيله 20 هدفًا خلال 57 مباراة مع منتخب بلاده، على الرغم من انه لم يتخطى عامه الـ24 حتى الآن.

وفيما يلي نستعرض أرقام أبرز الهدافين العظماء عند وصولهم لعمر الـ24:

روميلو لوكاكو

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2016-2017.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 374.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 165.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري البلجيكي في موسم 2009-2010.

ليونيل ميسي

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2010-2011.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 446.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 253.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري الاسباني (5)، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس السوبر الإسباني (4)، كأس الملك (2)، الميدالية الذهبية الأولمبية في 2008، السوبر الأوروبي 2009، كأس العالم للأندية 2009.

رونالدو

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2000-2001.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 290.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 233.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس البرازيل مع كروزيرو 1993، كأس العالم 1994، كأس هولندا 1996، كأس السوبر الهولندي 1996، برونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1996، السوبر الإسباني 1996، كأس ملك إسبانيا 1997، كوبا أمريكا (2)، كأس القارات 1997، كأس السوبر الاوروبي 1997، كأس الاتحاد الاوروبي 1998.

ديدييه دروجبا

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2001-2002.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 83.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 18.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: لا يوجد.

زلاتان إبراهيموفيتش

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2005-2006.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 291.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 110.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس هولندا 2001-2002، الدوري الهولندي (2)، كأس السوبر الهولندي "يوهان كرويف" 2002.

واين روني

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2009-2010.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 427.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 174.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس الرابطة (2)، الدوري الإنجليزي الممتاز (3)، الدرع الخيرية 2007، دوري أبطال أوروبا 2007-2008، كأس العالم للأندية 2008.

لويس سواريز

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2010-2011.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 282.

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- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 164.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري الأوروجواياني 2005-2006، كأس هولندا 2009-2010، الدوري الهولندي 2010-2011، كوبا أمريكا 2011.

روبرت ليفاندوفسكي

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2012-2013.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 343.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 170.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس بولندا 2008-2009، كأس السوبر البولندي 2009، الدوري البولندي 2009-2010، الدوري الألماني (2)، كأس ألمانيا 2011/12.

تيري هنري

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2001-2002.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 351.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 125.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري الفرنسي 1996-1997، كأس الأبطال الفرنسي 1997، كأس العالم 1998، يورو 2000، كأس القارات 2000.

كريستيانو رونالدو

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2008-2009.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 393.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 145.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس السوبر البرتغالي 2002، كأس الإتحاد الإنجليزي 2003-2004، كأس الرابطة (2)، الدوري الإنجليزي الممتاز (3)، الدرع الخيرية 2007، دوري أبطال أوروبا 2007-2008، كأس العالم للأندية 2008.

سيرجيو أجويرو

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2011-2012.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 379.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 170.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الميدالية الذهبية الأولمبية 2008، الدوري الأوروبي 2009-2010، كأس السوبر الأوروبي 2010، الدوري الإنجليزي الممتاز 2011-2012، الدرع الخيرية 2012.

جونزالو هيجواين

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2011-2012.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 291.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 134.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري الاسباني (3)، كأس السوبر الإسباني (2)، كأس الملك الإسباني 2010-2011.

مايكل أوين

- أتم عامه الـ24 في موسم: 2003-2004.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 363.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 186.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة (2)، الدرع الخيرية 2001، كأس الاتحاد الاوروبي 2000-2001، كأس السوبر الاوروبي 2001.

ألان شيرر

- أتم عامه الـ24 في موسم: 1994-1995.

- مجموع مبارياته حتى ذلك الموسم: 302.

- مجموع أهدافه حتى ذلك الموسم: 141.

- ألقابه حتى ذلك الموسم: الدوري الإنجليزي الممتاز 1994-1995.