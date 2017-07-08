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«نايكي» السبب في فشل انتقال فيراتي لبرشلونة

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«نايكي» السبب في فشل انتقال فيراتي لبرشلونة «نايكي» السبب في فشل انتقال فيراتي لبرشلونة

التحرير

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، نقلآ عن صحيفة ليكيب الفرنسية، أن العقد الجديد الذي وقع عليه الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، مع شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية، هو من تسبب في بقاءه في باريس.

وأضافت موندو ديبورتيفو أن توقيع الدولي الإيطالي صاحب الـ24 عامًا، لعقد مع شركة نايكي لمدة 10 سنوات، مقابل 30 مليون يورو، هو من حسم بقاء فيراتي في باريس سان جيرمان، وفشل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

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الجدير بالذكر أن فيراتي كذّب حديث وكيل أعماله في الأيام الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي والانضمام لنادي برشلونة، الذي يرغب في التعاقد معه، قائلآ: "لقد رأيت ما قاله وكيل أعمالي وهذه ليست كلماتي على الإطلاق، أنا متحمس للعودة وأريد أن أعتذر للجميع النادي والرئيس المشجعين واللاعبين، أنا سعيد في باريس".

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التحرير

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