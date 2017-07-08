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احذر "حرقان" المعدة وما تسببه من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

احذر "حرقان" المعدة وما تسببه من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

04:30 م السبت 08 يوليو 2017

حموضة-المعدة

كتبت ـ أسماء حمدي:
يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بحرقان المعدة، والتي عادةً ما تكون بسبب حدوث خلل في الغشاء الواقي داخلها، مما يسبب الحموضة الشديدة، وبالتالي قرحة المرئ والإثني عشر.

لذلك من المهم عند الشعور بحرقان المعدة التواصل مع الطبيب على الفور، لتفادي تلك الأعراض، وبحسب موقع "cnn" هناك أسباب تؤدي لحرقان المعدة نلخصها فيما يلي:

-يجب على الأشخاص المصابين بحرقان المعدة الابتعاد عن الأطعمة والعصائر الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت، والأطعمة الغنية بالدهون، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة. كما يجب الامتناع عن تناول النعناع، والبصل، والشوكولاتة.

-تمنع عضلة المرئ عودة الطعام وإفرازات المعدة إلى المريء مرة أخرى، ولكن يمكن أن يحدث ذلك خلال فترة النوم مسبباً الاختناق.
ولمنع عودة الطعام إلى المرئ ليلاً، يجب تناول وجبة عشاء صغيرة قبل ثلاث ساعات على الأقل من النوم، كما يجب الاستلقاء على الجانب الأيسر.

كما أنه عند تكرار التعرض لحرقان المعدة يجب زيارة الطبيب على الفور للحد من الإصابة بأمراض أخرى مثل التهاب المريء، والتهابات الحلق، وتورم الأحبال الصوتية، إلى جانب أحماض المعدة التي تؤثر على رائحة الفم.

كما يسبب حرقان المعدة الإصابة بالالتهاب الرئوي والربو والتليف الرئوي والسعال المزمن بنسبة تصل إلى 40 %.

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