أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

لا رسوم نظافة على فواتير الكهرباء بأحياء الأغنياء

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عند المرور بـشوارع القاهرة لا مفر من أن تقع عيناك على ما لا يسر عين ولا يرضي بشر، وهي "القمامة" المنتشرة بشكل يثير الاشمئزاز، ولا يُعفى من هذا المشهد إلا سكاني المناطق الراقية.

وفي ظل العجز الدائم عن إيجاد حل لهذه المشكلة، تحصل  على مبالغ مالية من معظم الـ 32 مليون مشترك بـشركات توزيع الكهرباء التسع، على اختلاف طبقاتهم،" شعبي - متوسط - متميز" كل  حسب محل سكنه.

Cinque Terre

5 جنيهات للأحياء المتوسطة

ومع التخوف من زيادة رسوم النظافة هي الأخرى، بعد إقرار الزيادة مؤخرًا في أسعار فواتبير الكهرباء ومقابل خدمة العملاء الخميس الماضي، قال مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة لديها تعداقات مع قرابة الـ 3.7 مليون مشترك، وتحصل قيمة رسوم إزالة القمامة أو النظافة لصالح المحليات شهريًا، بقيمة تقدر ما بين 3 جنيهات للأحياء الشعبية، وتحصيل قيمة 5 جنيهات من الأحياء المتوسطة، لافتًا إلى أن بعض المربعات السكنية بعدد من الأحياء الشعبية والتي تمتاز بتحسن معيشي إذا ما قورنت بغيرها من المربعات بالحي بنفس الحي الشعبي تحاسب بـ 5 جنيهات.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن رسوم تحصيل القمامة من الأحياء المتميزة تقدر بـ 9 جنيهات كل شهر، مشددًا على أن هذه المبالغ المالية موضوعة من قبل المحليات، وليس للكهرباء أي علاقة بتحديد القيمة.

شاهد أيضا

لا رسوم على ساكني التجمع

وكشف المصدر أن حي التجمع الخامس والذي يعرف بأنه من أرقى الأحياء في بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة، لا يحصل منهم رسوم نظافة على قيمة فاتورة الكهرباء، حيث أن جهاز مدينة الحي هو المسؤول عن إزالة القمامة، ولم يستعين بالكهرباء لتحصيل أي رسوم عبر الفواتير الشهرية.

bc9ecb637e.jpg

الشيخ زايد لا تدفع

وفي الاتجاه ذاته، قال مصدر بإدارة الشؤون التجارية التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي لديها تعاقدات مع أكثر من 4.5 مليون مشترك، لـ"التحرير" إن الشركة تحصل قيمة رسوم القمامة من كل إدارة من إدرات الشركة ويتم تجميع المبلغ المالي شهريًا بالإدارة المركزية للشركة بـ26 يوليو بوسط البلد، ويتم إرسالها او تحويلها بشيك لصالح المحافظة والمحليات.

وأفاد المصدر، بأن بعض المناطق والأحياء التي تقع تحت مظلة الشركة لا تدفع قيمة رسوم القمامة على الفواتير، في مقدمتها 6 أكتوبروالشيخ زايد، والتي أغلب المربعات السكنية بها لا يحصل منها رسوم القمامة على فواتير الكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون