لا رسوم نظافة على فواتير الكهرباء بأحياء الأغنياء

التحرير

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عند المرور بـشوارع القاهرة لا مفر من أن تقع عيناك على ما لا يسر عين ولا يرضي بشر، وهي "القمامة" المنتشرة بشكل يثير الاشمئزاز، ولا يُعفى من هذا المشهد إلا سكاني المناطق الراقية.

وفي ظل العجز الدائم عن إيجاد حل لهذه المشكلة، تحصل الحكومة على مبالغ مالية من معظم الـ 32 مليون مشترك بـشركات توزيع الكهرباء التسع، على اختلاف طبقاتهم،" شعبي - متوسط - متميز" كل حسب محل سكنه.

5 جنيهات للأحياء المتوسطة

ومع التخوف من زيادة أسعار رسوم النظافة هي الأخرى، بعد إقرار الزيادة مؤخرًا في أسعار فواتبير الكهرباء ومقابل خدمة العملاء الخميس الماضي، قال مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة لديها تعداقات مع قرابة الـ 3.7 مليون مشترك، وتحصل قيمة رسوم إزالة القمامة أو النظافة لصالح المحليات شهريًا، بقيمة تقدر ما بين 3 جنيهات للأحياء الشعبية، وتحصيل قيمة 5 جنيهات من الأحياء المتوسطة، لافتًا إلى أن بعض المربعات السكنية بعدد من الأحياء الشعبية والتي تمتاز بتحسن معيشي إذا ما قورنت بغيرها من المربعات بالحي بنفس الحي الشعبي تحاسب بـ 5 جنيهات.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن رسوم تحصيل القمامة من الأحياء المتميزة تقدر بـ 9 جنيهات كل شهر، مشددًا على أن هذه المبالغ المالية موضوعة من قبل المحليات، وليس للكهرباء أي علاقة بتحديد القيمة.

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لا رسوم على ساكني التجمع

وكشف المصدر أن حي التجمع الخامس والذي يعرف بأنه من أرقى الأحياء في مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة، لا يحصل منهم رسوم نظافة على قيمة فاتورة الكهرباء، حيث أن جهاز مدينة الحي هو المسؤول عن إزالة القمامة، ولم يستعين بالكهرباء لتحصيل أي رسوم عبر الفواتير الشهرية.

الشيخ زايد لا تدفع

وفي الاتجاه ذاته، قال مصدر بإدارة الشؤون التجارية التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي لديها تعاقدات مع أكثر من 4.5 مليون مشترك، لـ"التحرير" إن الشركة تحصل قيمة رسوم القمامة من كل إدارة من إدرات الشركة ويتم تجميع المبلغ المالي شهريًا بالإدارة المركزية للشركة بـ26 يوليو بوسط البلد، ويتم إرسالها او تحويلها بشيك لصالح المحافظة والمحليات.

وأفاد المصدر، بأن بعض المناطق والأحياء التي تقع تحت مظلة الشركة لا تدفع قيمة رسوم القمامة على الفواتير، في مقدمتها 6 أكتوبروالشيخ زايد، والتي أغلب المربعات السكنية بها لا يحصل منها رسوم القمامة على فواتير الكهرباء.