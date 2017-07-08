فيديو| رئيس «الدستورية»: ندرس إصدار تشريعات تحقق العدالة الناجزة

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نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، شهداء هجوم رفح الإرهابي، قائلًا: «بنعزي أنفسنا وشعب مصر والأمة العربية، وكل ما مصر تَعبر خطوة للأمام ويحدث نوع من التكاتف مع أشقائها العرب في الحرب على الإرهاب، يكون هناك بعض التضحيات ونحن أهل التضحيات».

وأضاف «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدولة والجهات التشريعية في سبيلها لإقرار خطوات فعالة لإصدار تشريعات لتحقيق العدالة في أقرب وقت.