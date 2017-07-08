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«دعم مصر» يدعو نوابه لاجتماع طارئ لمناقشة قرار رفع الفائدة بالبنوك

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«دعم مصر» يدعو نوابه لاجتماع طارئ لمناقشة قرار رفع الفائدة بالبنوك «دعم مصر» يدعو نوابه لاجتماع طارئ لمناقشة قرار رفع الفائدة بالبنوك

التحرير

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دعا ائتلاف دعم بمجلس النواب، نوابه لاجتماع طارئ الثلاثاء، المقبل لمناقشة تأثير قرار محافظ البنك المركزي برفع الفائدة للمرة الثانية في أقل من شهرين بالبنوك، على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وأعلن الائتلاف، أنه سيوافق على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف، بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزي على الاستثمار بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4% ووضع حلول ومناقشة القرار.

وذكر بيان للائتلاف أنه سوف يتم تقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفقا للائحة، حيث تجيز اللائحة الداخلية للمجلس أن يأذن الرئيس في استمرار عمل بعض اللجان فيما بين أدوار الانعقاد أن رأى موجبا لذلك.

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ودعا الائتلاف لعقد جلسات استماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور، بحضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفني للائتلاف.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة تهدف ليس فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة، بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة، وهذا هدف رئيسي للائتلاف برفع الضرر من على كاهل المواطن.

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التحرير

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