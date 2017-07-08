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فيديو| وكيل الأزهر: تجديد الفكر والخطاب ضرورة لتحصين المجتمع

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فيديو| وكيل الأزهر: تجديد الفكر والخطاب ضرورة لتحصين المجتمع فيديو| وكيل الأزهر: تجديد الفكر والخطاب ضرورة لتحصين المجتمع

التحرير

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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الشعب المصري بأكمله يصطفون وراء رجال القوات المسلحة والشرطة وجميع مؤسسات الدولة، للتصدي أمام هذا الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أن الأخير في طريقه للزوال والفناء بفضل أبطالنا من الجيش.

وأوضح «شومان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الإرهابيين ليس لهم صلة بالدين، وينفذون خططًا خارجية بتمويل من دول تدعم الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع جميع المؤسسات الدينية للحفاظ على سماحة الدين ووسطيته.

وأضاف: «لابد من عزل شبابنا وقطع طرق التواصل بينهم وبين الإرهابيين الذين يسعون لإقناعهم بالإنضمام إليهم عن طريق ترويج أفكار وأكاذيب بالجهاد في سبيل الله، هولاء لا علاقة لهم بالدين، ولهم أهداف ومخططات يسعون لتنفيذها ضد الوطن».

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وتابع: «تجديد الفكر ضرورة لتحصين المجتمع وإبقاءه على طهارته ونقائه وانتماء مواطنيه له، وهولاء الإرهابين لا يحملون الخير لشبابنا بل الشر وأحذرهم بتوخي الحيطة من الوقوع في أفكارهم المغلوطة».

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التحرير

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