أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالفيديو.. والد الشهيد «الشبراوي» يناشد المحافظ إطلاق اسمه على مدرسة

Google+ Print
بالفيديو.. والد الشهيد «الشبراوي» يناشد المحافظ إطلاق اسمه على مدرسة بالفيديو.. والد الشهيد «الشبراوي» يناشد المحافظ إطلاق اسمه على مدرسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشد والد الشهيد النقيب أحمد عمر الشبراوي، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لإطلاق اسم نجله على إحدى المدارس، تخليدًا لذكراه وللبطولات التي قدمها فداءً الوطن.

وقال والد الشهيد، في لقاء خاص، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "On live"، اليوم السبت: "ابني كان خريج دفعة 101، وخدم في قوات الصاعقة 4 سنوات، ثم التحق بالقوات الخاصة 777، وعاد بعد ذلك إلى الكتيبة 103 في العريش".

شاهد أيضا

وأضاف: "كل يوم بنقعد قدام التليفزيون وبنكون على أعصابنا، ودايما بندعيله هوه وزمايله ربنا يسترها عليهم، ابني ضحى من أجل والبلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل