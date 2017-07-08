بالفيديو.. والد الشهيد «الشبراوي» يناشد المحافظ إطلاق اسمه على مدرسة

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ناشد والد الشهيد النقيب أحمد عمر الشبراوي، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لإطلاق اسم نجله على إحدى المدارس، تخليدًا لذكراه وللبطولات التي قدمها فداءً الوطن.

وقال والد الشهيد، في لقاء خاص، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "On live"، اليوم السبت: "ابني كان خريج دفعة 101، وخدم في قوات الصاعقة 4 سنوات، ثم التحق بالقوات الخاصة 777، وعاد بعد ذلك إلى الكتيبة 103 في العريش".

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وأضاف: "كل يوم بنقعد قدام التليفزيون وبنكون على أعصابنا، ودايما بندعيله هوه وزمايله ربنا يسترها عليهم، ابني ضحى من أجل مصر والبلد".