"دعم مصر" يدعو لاجتماع طارئ لبحث تأثير قرارات البنك المركزى

كتب- أحمد علي:

أصدر ائتلاف دعم مصر بيانا منذ قليل أعلن فيه اتجاهه للموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف، بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزي على الاستثمار، وذلك في ضوء اعتياد الائتلاف على دراسة اي قرار هام قبل التعليق عليه.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صباح الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.

كانت اللجنة قد قررت، 12 مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

وأوضح البيان أن المقترح يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 %، ووضع حلول ومناقشة للقرار وتقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفقا للائحة.

وتابع البيان: "علي أن يتم عمل جلسات استماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضا حضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين، ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفني للائتلاف".

وأكد الائتلاف فى بيانه أن اللجنة المشتركة، لا تهدف فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة، بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة وهو الهدف الرئيسي لائتلاف دعم مصر برفع الضرر من على كاهل المواطن.

وأشار الائتلاف فى بيانه، إلى أن ذلك يأتى متوافقاً مع نص المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.