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ضبط 40 قطعة سلاح ناري و7 كيلو جرام لمخدر البانجو بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 40 قطعة سلاح ناري و7 كيلو جرام لمخدر البانجو بقنا

04:20 م السبت 08 يوليو 2017

ضبط 40 قطعة سلاح ناري و7 كيلو جرام لمخدر البانجو بقنا

كتب - علاء عمران:

‏‫واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تقوم بترويع المواطنين.

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومين بقوات الأمن المركزي بمواصلة استهداف البؤر الإجرامية بمناطق (حمرا دوم، وأبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي – والكرنك بدائرة مركز شرطة أبو تشت، والحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا).

وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الماضية من ضبط 40 قطعة سلاح نارى، 7 كيلو جرام لمخدر البانجو و450 جرام من مخدر الحشيش ، تأمين تنفيذ إزالة 26 حالة تعدى، تنفيذ 4060 حكم قضائى متنوع ومصرع إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات بدائرة مركز شرطة الحجيرات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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