تحديد 25 سبتمبر لإجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق

اربيل(العراق) - (د ب أ):

أكد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم السبت برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني تحديد الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل موعدا لاجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وبحث المجلس في اجتماعه التحضيرات لإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم ومعالجة مشاكل العملية السياسية والسعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع تسلمت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)نسخة منه أنه "بعد بحث الأوضاع السياسية، وآخر المستجدات، وتقييم موقف المجتمع الدولي والعملية السياسية الداخلية في إقليم كردستان، فقد تم تأكيد تحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، والمناطق الكردستانية خارج الاقليم، وتحديد الخطوات العملية والإجراءات التحضيرية في جميع جوانب الاستفتاء".

وأضاف البيان أن" حكومة إقليم كردستان ستقوم ببذل كل امكانياتها بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان والجهات المعنية، بتوفير كل متطلبات إجراء الاستفتاء".

وشارك في الاجتماع محافظ كركوك، نجم الدين كريم فضلاً عن قوباد طالباني بصفته نائب رئيس حكومة إقليم كردستان.

وبحسب اتفاق أغلبية الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، تم تحديد شهر سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء، وتشكيل مجلس أعلى بهذا الغرض، لكن تلك الأحزاب الثلاثة لم تعين ممثلين لها في المجلس، وسط معلومات تفيد بأن حركة التغيير بعدم تعيين ممثل عنها قبل تفعيل برلمان كردستان.