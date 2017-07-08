تركيا تدين "بشدة" هجوم رفح الإرهابي

إسطنبول - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أمس، مواقع عسكرية بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات العسكريين.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن بيان نشرته الخارجية اليوم السبت قولها: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت نقطة تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء بمصر".

وتقدمت الخارجية بـ"تعازيها لذوي ضحايا الهجوم والشعب المصري"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى".

وأعلن الجيش المصري، أمس الجمعة، مقتل وإصابة 26 عسكريا في هجوم مسلح على نقاط تمركز عسكرية جنوب رفح، شمال شرقي البلاد، بينما أفادت مصادر غير رسمية أن الحصيلة النهائية بلغت 25 قتيلا و33 مصابا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي ان التفجيرات جاءت بعد أن أحبطت القوات في شمال سيناء "هجمات إرهابية" وشيكة كانت تستهدف عدة نقاط تفتيش في المنطقة نفسها جنوب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف الرفاعي أن القوات العسكرية قتلت أكثر من 40 "إرهابيا" ودمرت ست سيارات تابعة لهم بعد الهجوم.

ونشرت صفحة الجيش الرسمية على فيسبوك صور جثث قالت إنها للإرهابيين.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن فرع تنظيم "داعش" بسيناء في بيان، مسؤوليته عن الهجوم.