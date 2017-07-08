طبيب يحذر من استخدام الفيتامينات المتداولة لعلاج تساقط الشعر.. والسبب



كتب - هشام عواض:

تداول بعض الشباب نصائح على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الحفاظ على الشعر من التساقط، وذلك من خلال معلومات قدمتها فتاة تعمل صيدلانية وتم نشر الموضوع على أكثر من 5 آلاف صفحة وما يقرب من 10 آلاف اعجاب.

قالت الفتاة في النصائح المتداولة "هناك حلول أرخص من الشامبوهات والكريمات لعلاج تساقط الشعر، ولن يكلفك أكثر من 25 جنيهًا في

الشهر، والطريقة عبارة عن تناول جرعة من فيتامين أوميجا 3 بجرعة قرص واحد يوميًا، وVita-mount women قرص يوميًا،

أقراص Pantogar 3 مرات في اليوم مع كل وجبة. وأضافت أن هذه العلاج يستمر لمدة 3 شهور ولا يوجد أعراض جانبية لأي قرص منهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الفكهاني، الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، حقيقة هذه المعلومات، قائلًا إن هذه العقاقير فيتامينات وليس من الصحيح أخذ الفيتامينات دون استشارة الطبيب قبل التناول.

وأضاف "الفكهاني"، لا يوجد علاج ثابت لتساقط الشعر، حيث أن أسباب تساقط الشعر كثيرة ولكل سبب له علاج معين، كما أن كل حالة لها علاجها".

وتابع "الفكهاني"، أن في حالات تساقط الشعر يجرى تحاليل للحالة لمعرفة أسباب تساقط الشعر هل هل نقص في الفيتامينات أم نقص البروتينات أم هرمونات أنثوية أم ماذا؟، ولهذا لا يجب أخذ أي عقاقير دون إجراء تحاليل ودون إستشارة الطبيب المختص.