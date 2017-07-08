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نائب رئيس جامعة المنصورة: منح دراسية لطلاب الدراسات العليا من 4 جامعات ألمانية

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس جامعة المنصورة: منح دراسية لطلاب الدراسات العليا من 4 جامعات ألمانية

04:29 م السبت 08 يوليو 2017

نائب رئيس جامعة المنصورة: منح دراسية لطلاب الدراسات العليا من 4 جامعات ألمانية

جانب من اللقاء

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، إتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد يوم تعريفي ألماني بجامعة المنصورة، في شهر أكتوبر المقبل، بحضور السفير الألماني لدى القاهرة، وعقد لقاءات تعريفية وورش عمل للطلاب عن كيفية الحصول على التأشيرات الخاصة بالسفر لألمانيا، والمنح الدراسية بالجامعات هناك، وطرق الحصول عليها وكيفية معادلة الشهادات الدراسية للطلاب وإعطائهم دورات في اللغة الألمانية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، مع وفد ألماني ضم كلًا من راوية طعمة، سكرتير أول ورئيس القسم العلمي في السفارة الألمانية بالقاهرة، ومنى أيوب، نائب مدير الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي والعلم (DAAD)، وياسمين فوزي، مدير المشروعات بالغرفة التجارية الألمانية، والدكتورة ياسمين تعلب، مدرس بقسم الطب الشرعي والسموم وسفير الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي والعلمي (DAAD).

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم اختيار جامعة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، لبدء فعاليات اليوم التعريفي الألماني، نظرًا لمكانة الجامعة العلمية وتصنيفها المتقدم على مستوى الجامعات المصرية والعالمية وتميز مراكزها البحثية والطبية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن أربع جامعات ألمانية، ستقدم عرض عن التخصصات المطلوبة وأنواع المنح التي يمكن أن يلتحق طلاب الدراسات العليا، وسيتم دعوة أعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة، من ذوي الخبرات الألمانية، والطلاب الذي سبق لهم السفر لألمانيا لنقل خبراتهم لزملائهم من طلاب الجامعة.

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