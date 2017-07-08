جامعة المنصورة تسير قافلة طبية لأهالي قرية "ميت الخولي" بدمياط (صور)

الدقهلية- رامي القناوي:

سيرت جامعة المنصورة، اليوم السبت، قافلة طبية نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة، إلى قرية "ميت الخولي" التابعة لمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، برعاية الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وعميد طب المنصورة.

واستهدفت القافلة الكشف على أهالي قرية "ميت الخولي" في تخصصات الرمد وطب وجراحة القلب لكل من الأطفال والكبار، ووقع الكشف على 402 حالة رمد، و280 حالة متعلقة بطب وجراحة العيون،

وترأس القافلة الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل طب المنصورة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام السعيد والي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب المنصورة، والدكتور عمرو السعيد، مدرس طب وجراحة العيون بطب المنصورة، والدكتور رامي صبري، مدرس جراحة قلب وصدر الأطفال بطب المنصورة.

كما شارك في القافلة من قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور أحمد رضا الغرباوي، والدكتورة ياسمين مجدي زايد المدرسان المساعدان بالقسم، ومن قسم الأطفال كلًا من الدكتور حسام محمد رشوان، والدكتور أحمد عبدالكريم طه، والدكتورة دعاء معوض محمد، المدرسون المساعدون بالقسم.