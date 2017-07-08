أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. جنازة شهيد بالشرقية تتحول إلى مظاهرة تطالب بإعدام "مرسي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

.. جنازة شهيد بالشرقية تتحول إلى مظاهرة تطالب بإعدام "مرسي"

04:24 م السبت 08 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

ردد عدد كبير من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، هتافات تطالب بالقصاص لشهداء القوات المسلحة وتطالب بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال تشييع جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي".

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة تطالب بإعدام "مرسي"، وجاء من بين الهتافات: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. والشعب يريد إعدام مرسي والإخوان".

وشيّع الآلاف من أهالي قرية "الشبراوين" التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب "أحمد الشبراوى" الذي استشهد أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء.

وأدى آلاف المشييعين، صلاة الجنازة على الجثمان، الذي حضر ملفوفًا بالعلم المصري بمسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق، قبل تشييع جنازته ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية "الشبراوين" التابعة لمركز ههيا.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح. وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تشييع جثمان النقيب

    تشييع جثمان النقيب "أحمد الشبراوي" ثالث شهداء الشرقية

    أخبار
  • بالصور.. أهالي الحسينية عن المجند

    بالصور.. أهالي الحسينية عن المجند "أحمد علي": "تمنى الشهادة ونالها"

    أخبار
  • بالصور.. وصول جثمان الشهيد

    بالصور.. وصول جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي" إلى مسقط رأسه في الشرقية

    أخبار
  • ننشر صور الشهيد أحمد منسي في مرحلته الابتدائية بالشرقية

    ننشر صور الشهيد أحمد منسي في مرحلته الابتدائية بالشرقية

    أخبار

إعلان

87a1f6757f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق