بالفيديو.. جنازة شهيد بالشرقية تتحول إلى مظاهرة تطالب بإعدام "مرسي"

الشرقية – فاطمة الديب:

ردد عدد كبير من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، هتافات تطالب بالقصاص لشهداء القوات المسلحة وتطالب بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال تشييع جثمان الشهيد "أحمد الشبراوي".

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة تطالب بإعدام "مرسي"، وجاء من بين الهتافات: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. والشعب يريد إعدام مرسي والإخوان".

وشيّع الآلاف من أهالي قرية "الشبراوين" التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب "أحمد الشبراوى" الذي استشهد أمس الجمعة، في هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بشمال سيناء.

وأدى آلاف المشييعين، صلاة الجنازة على الجثمان، الذي حضر ملفوفًا بالعلم المصري بمسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق، قبل تشييع جنازته ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية "الشبراوين" التابعة لمركز ههيا.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة.

وأحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح. وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان له.