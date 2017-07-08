بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان العزاء في شهيدي "رفح"

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قدم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج والشيخ عمر أحمد، وكيل أول منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، واجب العزاء لأسر الشهيدين المجند محمود صبري محمد، والمجند مؤمن رزق أبو اليزيد، من مركز أخميم، واللذين راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" في رفح.

وأعرب محافظ الإقليم عن خالص تعازيه لأسر الشهيدين، داعيًا المولي عز وجل، أن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان.

كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

وأحبطت القوات المسلحة، صباح أمس الجمعة، هجومًا إرهابيًا، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.