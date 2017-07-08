«فيراري» تستعد لإطلاق أولى سياراتها من طراز «الكروس أوفر»

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تعكف شركة "فيراري" الإيطالية، على تصنيع أولى إصداراتها من طراز السيارات الرياضية متعددة المهام "CUV" "كروس أوفر" في تاريخها.

ووفقًا لموقع "ذا درايف"، فإن الشركة الإيطالية تبنت سياسة جديدة تسعى من خلالها للمنافسة بقوة في متطلبات السوق العالمي، لاسيما مع ازدياد الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات الدفع الرباعي.

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ومن المتوقع أن تستخدم "فيراري" منصة سيارتها الشهيرة "F16X"، والتي لم تلق قبولًا واسعًا لدى الجمهور، كما بات من المؤكد أن تتمتع السيارة الكروس أوفر الجديدة بالعديد من السمات الخاصة بالدفع الرباعي في "F16X".