«بيجو - ستروين» تنهي آخر إجراءات ضم «أوبل» رسميًا

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أتمت شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية آخر إجراءاتها لشراء نظيرتها الألمانية العملاقة "أوبل" من "جنرال موتورز " الأمريكية، وذلك بعد أن حصلت على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي بذلك.

ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية، فإن الشركة الفرنسية حصلت على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي لإتمام الصفقة التي تم توقيعها في مطلع العام الجاري مع العملاقة الأمريكية "جنرال موتورز"، ليُسدل الستار بشكل نهائي عن الصفقة الكبرى لـ"بيجو – ستروين".

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ووضعت الشركة الفرنسية خطط تسويقية عاجلة لكافة إصدارات "أوبل" التي تنوي تطويرها في الوقت الحالي، وذلك لرفع مستوى المبيعات خلال العام المقبل، حيث أعلنت عزمها إنتاج نسخة جديدة كليًا من "أوبل كورسا" خلال الأشهر القليلة المقبلة.