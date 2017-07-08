محافظ الجيزة: قائمة بأسعار استرشادية للسلع والخضروات والفاكهة لضبط الأسواق

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر لم يتأثر بزيادة أسعار المحروقات وأن السلع متوفرة بأسعار مناسبة.

وأشاد الدالي، إلى الدور الذي يقوم به تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر لخفض الأسعار والتخفيف عن المواطنين، وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت.

وأكد المحافظ، أنه سيتم بالتنسيق مع رابطة تجار السوق، لتحديد قائمة أسعار استرشادية للسلع والخضر والفاكهة ليتم الإلتزام بها من جانب تجار التجزئة.

وطالب المحافظ التجار بالمزيد من التخفيضات في الأيام القادمة.

وقال المحافظ، خلال الجولة التي قام بها المحافظ، اليوم السبت، بسوق الجملة بـمدينة 6 أكتوبر للاطمئنان على توافر كافة الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 60% عن الأسواق العامة، إن المحافظة تنفذ إاستراتيجية لتوفير السلع للمواطن من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع وزارة التموين والقوات المسلحة والشرطة لحماية المواطن من جشع بعض التجار وأيضًا يتم الرقابة على الأسواق من خلال حملات التموين.

من جانبهم أكد التجار، أن كافة الخضروات والفاكهة بالسوق متوافرة وبأسعار مخفضة رغم ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب البيان.

رافق المحافظ، نائبه اللواء أسامة شمعة، وصفوت عويس، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة.

وطالب المحافظ، المواطنين، بشراء احتياجاتهم من سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا أنه تم تكليف مباحث ومديرية التموين بتكثيف الرقابة ورفع الأسواق العشوائية التي تؤثر على حركة البيع والشراء داخل السوق.​