لانقطاع مياه الشرب.. أهالي "كيما أسوان" يقطعون طريق السد العالي (صور)

أسوان:إيهاب عمران

قطع العشرات من أهالي منطقة كيما، جنوب مدينة أسوان، طريق "أسوان – السد العالي شرق"، احتجاجًا على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.

ووضع الأهالي جذوع الأشجار في وسط الطريق، وأشعلوا النيران فيها، ومنعوا مرور السيارات نهائيًا واضطر أصحاب السيارات إلى المرور عبر الشوارع الداخلية لمساكن كيما.

وقال أحمد عبدالرحيم، أحد سكان منطقة كيما، إن مياه الشرب انقطعت أول أمس لمدة 24 ساعة، بسبب كسر في خط 12 بوصة، أمام فرق الأمن بالشلال، وخلال تلك الفترة لم توفر محافظة أسوان، أو شركة مياه الشرب أي فناطيس لمياه الشرب، وعقب عودة المياه بساعات قليلة، انقطعت مرة أخرى وحتى الآن، "واتصلنا بجميع المسؤلين ولم يستجب لنا أحد لذا قررنا قطع الطريق لوضع حل لهذا الانقطاع المتكرر للمياه".

وأشار محمد عبدالراضي، مدرس، إلى أنهم يعانون بشدة بسبب انقطاع المياه المتكرر، لساعات طويلة وخاصة في فصل الصيف، وتزداد المعاناة بالنسبة للأطفال الصغار، وناشد المسؤلين بعدم وضع مسكنات وحل المشكلة بشكل جذري.