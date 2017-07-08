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إيفانكا ترامب تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة لفترة قصيرة

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مصراوي Masrawy

إيفانكا تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة لفترة قصيرة

04:07 م السبت 08 يوليو 2017

إيفانكا ترامب تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة لفترة قصيرة

إيفانكا ترامب

هامبورج - (د ب أ):

نابت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن والدها لفترة قصيرة اليوم السبت، في اليوم الختامي لقمة العشرين المنعقدة في هامبورج بألمانيا.

وذكرت متحدثة باسم إيفانكا لوسائل الإعلام أن إيفانكا جلست على الكرسي مكان والدها بجانب الرئيس الصيني تش جين بينج، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك بعد أن اضطر والدها لمغادرة القاعة.

وكانت دبلوماسية روسية نشرت على تويتر صورة للمشهد الذي تظهر فيه إيفانكا مع ساسة العالم.

وقالت المتحدثة إن إيفانكا نابت عن أبيها في مناسبتين على الأقل، لكنها لم تلق كلمة.

تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا وزوجها جيرد كوشنر يضطلعان بدور رسمي في البيت الأبيض، ويواجه ترامب انتقادات في الولايات المتحدة، لأنه عين أفراد العائلة في مناصب مهمة، فيما كان يرد البيت الأبيض دائما قائلا إن دور إيفانكا ليس سياسيا بالدرجة الأولى.

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مصراوي Masrawy

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