شاهد.. التدريب الأول لمحمد صلاح في ليفربول

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انضم الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي الجديد لزملائه لخوض تدريبه الأول مع الريدز، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد في مقر التدريبات ميلوود في يومه الأول مع الليفر.

وكان قد أعلن ليفربول، عن تعاقده مع محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، جناح فريق روما الإيطالي، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 5 سنوات، يتلقى خلالهم الدولي المصري أجرًا أسبوعيًا يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ العرب وتاريخ قلعة الريدز، وليكون العربي الثالث مع الليفر بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر وأسامة السعيدي.

يشار إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أشاد بالدولي المصري، محمد صلاح، قائلآ: "محمد صلاح لاعب رائع و يمتلك السرعة، في نهاية الموسم الماضي قلت بأنني سأطور بعض الأمور والسرعة من ضمن هذه الأمور، كما أنه يستطيع صناعة الفرص و إنهاء الهجمات بشكل رائع، بالإضافة للسرعة التي يمتلكها سيضيف لنا الكثير من القوة في الهجوم، صلاح لاعب مذهل أنا حقًا أتطلع للعمل معه".