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"قضايا الدولة" تستنكر الحادث الإرهابي برفح: "لن يثني الوطن عن استكمال مسيرة البناء"

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مصراوي Masrawy

"قضايا الدولة" تستنكر الحادث الإرهابي برفح: "لن يثني الوطن عن استكمال مسيرة البناء"

02:32 م السبت 08 يوليو 2017

المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا ا

كتب -مصراوي:
استنكرت هيئة قضايا الدولة الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة رفح، والذي أسفر عن سقوط عدد من جنودنا البواسل ما بين شهداء ومصابين.

وأكدت هيئة قضايا الدولة في بيان لها اليوم، أن الإرهاب الأسود لن يثنى الوطن ومؤسسات الدولة عن استكمال مسيرة البناء وارساء دعائم الاستقرار.

وقال المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة - في بيان له اليوم السبت-، إن هيئة قضايا الدولة تنعى شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة، وعلى ثقة في قدرتها في القضاء على الإرهاب واستئصال شأفته.

وأحبطت القوات المسلحة أمس الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وانهالت التعليقات الدولية والعربية على الحادث، حيث نعت الدول، ، في شهداء القوات المسلحة، وأكدت دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب.

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