فتاة تخسر نصف وزنها بعدما استعانت بهذا المشروب



كتب - هشام عواض:

يعاني الكثير من الناس من مشكلة زيادة الوزن، مع نمط الحياة غير الصحي الذي نعيشه، وهذا ما يجعلهم يلجأون للبحث عن أفضل الطرق لانقاص الوزن، وهذا ما فعلته سيدة بريطانية استعانت بالشاي الأخضر وساعدها في انقاص وزنها بشكل كبير.

استعانت فتاة بريطانية، بطريقة غذائية غريبة من نوعها، تعتمد على تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر، وهذه الطريقة جعلتها تخسر نصف وزنها، بحسب صحيفة "ميرور".

وكانت سيوبهان ثورنتون، التي تبلغ 23 عامًا، تشعر باليأس من إمكانية خسارة الوزن الزائد، عندما قرأت عن أن الشاي الأخضر، يساعد على تعزيز عمليات التمثيل الغذائي، وبدأت بتجربة هذه الطريقة، بعد أن وصل وزنها إلى أكثر من 120 كيلوجرامًا.

وفوجئت "سيوبهان"، أن وزنها بدأ بالتناقص، بعد أن بدأت بتناول الشاي الأخضر، وهذا ما حفزها على ممارسة الرياضة، والتوقف عن تناول الأطعمة المسببة لزيادة الوزن.

واعتادت في الماضي على ارتداء ملابس يتراوح قياسها بين 14 و 16، لكن قبل نحو 3 سنوات ونصف، بدأ وزنها يزداد بشكل كبير، لدرجة أنها كانت بالكاد قادرة على ارتداء ملابس قياس 22، وذلك مع إدمانها على تناول الأطعمة السريعة، والجلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة، وهي تناول الشوكولاتة ورقائق البطاطا.

ومع نهاية 2015، وصلت إلى نحو 120 كيلوجرامًا، وانفصلت عن شريك حياتها، نتيجة لذلك، وحذرها الأطباء من إمكانية الإصابة بالسكري، كما كان مظهرها سبباً لشعورها الدائم بالاكتئاب.

وبدأت الفتاة بالبحث عن طريقة لخسارة الوزن بإضافة كوبين من الشاي الأخضر إلى حميتها الغذائية اليومية، وكان الأمر مفاجئًا، عندما لاحظت التغير الكبير الذي نتج عن ذلك في حياتها.

وبعد أن دوامت سيوبهان على تناول الشاي الأخضر، بدأ وزنها ينخفض بشكل تدريجي، وبحلول 2017، وصل إلى نحو 60 كيلوجرامًا، لتستعيد من جديد رشاقتها، بعد سنوات من المعاناة مع البدانة.