برلماني: قدمت طلبا لقطع إجازة البرلمان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

كتبت- مروة شوقي:

قال ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة قدمت طلبا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقطع إجازتها البرلمانية حتى يتسنى للمجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعداده قبل بدء دور الانعقاد الثالث.

وأضاف بخيت، لمصراوي، اليوم السبت، أن "عبد العال" وعد أعضاء اللجنة بالموافقة على عقد الاجتماعات خلال فترة الإجازة، مضيفًا: "قانون الإجراءات الجنائية قانون هام ويجب العمل عليه خلال العطلة البرلمانية خاصة بعد هجوم رفح الإرهابي، أمس الجمعة، حتى يكون أول القوانين التي تناقش في دور الانعقاد الثالث لأن أجندة اللجنة ستكون متخمة".

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن البرلمان سنّ العديد من القوانين التي من شأنها التصدي للإرهاب وتحقيق العدالة وكان في مقدمتها قانون الكيانات الإرهابية والطوارئ، علاوة على تعديل العديد من القوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي.

وأحبطت القوات المسلحة أمس الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم

ورد بخيت، على من يتهمون البرلمان بالتقصير في إصدار التشريعات الحاسمة لمجابهة الإرهاب بقوله: "الناس شغلها الشغال النقد".

وبحسب بخيت، فإن المجلس منوط بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن سبب تأخر البرلمان في تشكيله بدور الانعقاد الثاني انتقاء أفراده، وأنه لابد من اختيار شخصيات مصرية لا تنتصر إلاّ لمصريتها وأن يكون دينها وسطي ولا يحكمة إلاّ القانون وهو سبب تأجيل إقراره لدور الانعقاد الثالث".​