إنهاء مشكلة نقص مياه الشرب بقرية "المقطم" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس أحمد المسيري، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز قلين بكفر الشيخ، إن مشكلة نقص مياه الشرب بقرية المقطم، التابعة لمركز قلين، انتهت تمامًا، وفقًا لتكليف المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، لإنهاء تلك المشكلة، استجابة لشكاوى الأهالي وطلباتهم.

وأكد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قلين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه جرى التنسيق مع المهندس هاني البسيوني، مدير شركة مياه الشرب بمدينة دسوق، لتحويل خط مياه من محطة مياه قرية محلة أبو علي، بمركز دسوق، ما أدى إلى حدوث ضغط في زيادة مياه الشرب، لقرية المقطم، حتى وصلت المياه لجميع منازل المواطنين.

وكشف المسيري، عن وجود ماكينة رفع مياه، جرى وضعها في الفترة الماضية، بالقرب من قرية الخبي، التي تبعد عن قرية المقطم التي حدثت بها المشكلة، بحوالي 3 كيلو مترات، في حين أن أهالي قرية الخبى، هشموا تلك الماكينة، لظنهم ضعف المياه بقريتهم، حتى عادت مشكلة قرية المقطم مرة أخرى، وجرى إنهاء تلك المشكلة بهذه القرية.

وفي السياق ذاته قال رجب أحمد موسى، معلم، وأحد أهالي القرية، إن مياه الشرب وصلت لجميع منازل المواطنين، عقب ما جرى نشره بموقع "مصراوي"، وتعدد شكوانا لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز قلين، وكفر الشيخ، بعد فترة حرمان من المياه دامت حوالي 30 يومًا، بحسب قوله.