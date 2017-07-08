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35 مهاجرا في عداد المفقودين قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قاربهم

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مصراوي Masrawy

35 مهاجرا في عداد المفقودين قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قاربهم

03:40 م السبت 08 يوليو 2017

35 مهاجرا في عداد المفقودين قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قاربهم

قوات خفر السواحل الليبي تعمل، بمساعدة صيادين محليي

طرابلس – (أ ف ب):

أعلن خفر السواحل الليبي أن 35 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، باتوا في عداد المفقودين بعدما غرق قاربهم المطاطي السبت قبالة سواحل البلد شمال الافريقي، في إحصاء نقلا عن شهادات الناجين.

وأفاد عيسى الزروق، المسؤول في خفر السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس)، أنه تم انقاذ 85 مهاجرا، بينهم 18 امرأة، بمساعدة الصيادين الذين أبلغوا خفر السواحل بالحادثة.

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، لاحقا أن القارب غرق على بعد ستة أميال بحرية شمال غرب القره بوللي، مضيفا أن عشرة قوارب صيد شاركت في عمليات البحث.

وأوضح أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا.

يستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 لتهريب عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام إلى ايطاليا مقابل مبالغ مالية طائلة.

ومنذ يناير، وصل أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ إلى اوروبا عبر المتوسط، فيما توفي أو فقد 2247 منهم، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

هذا المحتوى من

AFP

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