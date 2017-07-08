أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«عريس في الجنة».. «محمود» ذهب لتسليم عهدته فعاد في نعش

Google+ Print
«عريس في الجنة».. «محمود» ذهب لتسليم عهدته فعاد في نعش «عريس في الجنة».. «محمود» ذهب لتسليم عهدته فعاد في نعش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في غياب محافظ سوهاج، شيَّع المئات من أهالي جزيرة محروس وقرية السلاموني التابعتين لمركز أخميم، جنازتي المجندين مؤمن أبو اليزيد ومحمود صبري، الذين استشهدا في الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة البرث بمدينة رفح.

وطالب أهالي الشهيدين بالقصاص وتطهير سيناء من الإرهاب "نصيبهم كده.. ربنا على الظالم"، ورددوا هتافات مناهضة للجماعات الإرهابية.

بدوره، قال والد الشهيد مؤمن أبو اليزيد، إن نجله كان يتبقى له 9 أشهر على انتهاء مدة الخدمة العسكرية، مضيفا "كنت ناوي أجوزه.. لكن اللي قتلوه ما يعرفوش حاجة عن الرحمة ولا ينتمون لأي ديانة".

شاهد أيضا

وأكد الأب المكلوم، أن الشهيد دائما ما كان يردد "مش خايف من الموت بلدي أهم من حياتي، لو أنا مُت ملايين هتعيش"، مطالبا بالقصاص.

2
 
والد الشهيد محمود صبري، أشار إلى أن نجله ذهب لتسليم عهدته في الكتيبة 103 التي تعرضت إلى هجوم إرهابي، لافتا بأنه كان يساعده في مصروفات المنزل من خلال عمله كسائق، مشددا أن "الجميع يحبه ويشهدوا له بالأخلاق الطيبة".
 
وأكد الشيخ حمدي أبو الوفا، صديق والد الشهيد، أن الدين الإسلامي لا يحث على القتل، موضحا أن الشهيد محمود صبري "عريس في الجنة"، مطالبا الجميع بمساندة القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك