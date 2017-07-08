بعد صورة مثيرة للجدل.. تعرف على حقيقة علاقة جمعت «دينا فؤاد» بـ«أحمد حسن»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تداول عدد من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، صورة جمعت بين الفنانة دينا فؤاد ونجم كرة القدم السابق أحمد حسن،في أثناء تكريمهما بأحد المهرجانات الدولية بدبي، وقد ظهرا في الصورة وهما يتهامسان، ما أثار الجدل مجددا حول زواجهما سرا.

شائعات الزواج لم تكن وليدة اللحظة ولكنها طالت الثنائي منذ سنوات بسبب ظهورهما في أكثر من مكان، كان من بينها وجودهما في مهرجان "عاصمة الموضة العربي"، الذي تم خلاله تكريم عدد من المشاهير باعتبارهم الأشيك والأكثر أناقة، ولفتا الأنظار وقتها.

مرتضى منصور يفضح الزواج السري

استغل المستشار مرتضي منصور تلك الأزمة في فتح النار على أحمد حسن، بعد مطالبته بمستحقاته عن الفترة التي قضاها في الزمالك، فخرج وفضح زواج اللاعب السري من فنانة شهيرة، وقال خلال أحد تصريحاته الصحفية: "حصانة إيه اللي عايز تشيلها عني، أنا من روض الفرج وخليك في حالك، وانت زعلان علشان كشفت حقيقة زواجك السري، وبعدين مافيش بث لمباريات الزمالك على دي إم سي اللي إنت شغال فيها".

شاهد أيضا

دينا فؤاد تنفي

على الرغم من صمت دينا فؤاد عن تلك التصريحات، فإنها خرجت ونفت صحة هذه الأنباء، وقالت: "لا يوجد أي سبب يجعلني أتزوج سرا، هذا الكلام عيب، أما غيابي الفترة الأخيرة فسببه الوحيد هو إصراري على تقديم أدوار مميزة بعد النجاحات التي حققتها الفترة الماضية، ولذلك اعتذرت عن أكثر من دور، لكنني لم أتخيل أن يتسبب غيابي في انتشار شائعة غريبة مثل زوجي سرا".

أسباب إخفاء الزواج

أشارت الكثير من التقارير التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية إلى زواجهما بالفعل، ويعد السبب الحقيقي وراء إخفاء الثنائي هو المشكلات الكثيرة بينهما بسبب عمل دينا فؤاد وتدخله في الأعمال المعروضة عليها، ووصل ذلك إلى حد الانفصال أكثر من مرة، ولكنهما سرعان ما يعودان مجددًا.