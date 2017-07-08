بعد «ديو» مع أحمد سعد.. تعرف على سر غياب «بهاء سلطان» عن الغناء لسنوات

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مفاجأة فجرها المطرب أحمد سعد، بالإعلان عن وجود ديو غنائي سيجمعه بالمطرب بهاء سلطان، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما، معلقًا عليها: "أنا وحبيبي وصديقي العزيز بهاء سلطان.. الصوت القريب إلى قلبي وقلب عشاق الغناء، إن شاء الله تجمعنا أغنية قريبا".

وبذلك التعاون يعود بهاء سلطان إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات، كان سببها خلافات جمعته بالمنتج الموسيقي نصر محروس، الذي كان يحتكره منذ 17 عامًا، وصرح "سلطان" في أحد حواراته الصحفية أن الشركة المنتجة هي المسؤولة عن عدم وجوده على الساحة الفنية باستمرار، لأن "محروس" يؤجل إصدار ألبوماته خشية أن ينتهي العقد المبرم بينهما.

بعد فترة مر "سلطان" بحالة نفسية سيئة وانخفض وزنه وتغيرت ملامحه بسبب مرض شقيقه، وتطلب وقتها إجراء عملية تكلفتها تصل إلى 100 ألف جنيه، فقام بالاتصال بنصر محروس وقتها للحصول على هذا المبلغ، ولكن ما تم حسب ما صرح به بهاء أن المنتج نصر محروس أعطاه مهلة زمنية لتجهيز المبلغ المطلوب، ولكن بهاء تصور أن نصر يتهرب من الموقف، وقام برفع دعوى قضائية ضد الشركة لفسخ التعاقد الذي يربطه بها، لكنها لم تحل شيئًا، معتبرًا المنتج نصر محروس سبب "تعاسته" في الحياة.

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بعد وفاة شقيقه فجع الموت بهاء سلطان مرة أخرى في وفاة والدته ووالده، عام 2012، التى تركت أثرًا صعبًا في حياته، وكانت السبب الرئيسي في اختفائه عن الساحة الفنية لسنوات. ويقول عن تلك الفترة خلال لقائه المذاع على فضائية "cbc" المصرية، إن "والدي توفي بعد والدتي بفترة قليلة، ومنذ ذلك التاريخ عشت فترة حزن صعبة وخاصة أني كنت مرتبطا بهما جدا".

وتابع: "ربنا كرمني بعد وفاة والدتي ورزقني بزوجة طيبة أنجبت منها طفلتين توأم، بالإضافة إلى ولد".

بعدها خرج "سلطان" وأعلن أنه أخطأ في حق نفسه، حينما قرر أن يفسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، واعتبره الأسوأ في تاريخه الفني، وذلك بسبب قلة خبرته، وقال بهاء إن السبب وراء هذا القرار كان مرض شقيقه الذي توفي بعد تلك الأزمة الصحية المفاجئة.