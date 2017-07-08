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إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

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مصراوي Masrawy

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

03:33 م السبت 08 يوليو 2017

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور، اليوم السبت، في تصادم سيارتين على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، منطقة الكيلو "55 غربي" بالمحافظة.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، عند منطقة الكيلو "55"، فانتقلت على إثره قوة من القسم وسيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة رقم "793 "، قيادة "محمد.ا.ك"، 28 عامًا، بالطريق المشار إليه، انحرفت باتجاهها سيارة مجهولة، يحاول قائدها الهرب بها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى ووقوفها بنهر الطريق، وفي أثناء ذلك تصادف قدوم السيارة رقم "7937 مصر"، قيادة "مصطفى.ح.ا" 30 عامًا، عامل، فاصطدمت بها من الجانب الأيمن.

أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين و2 من مستقلي السيارة الأولى، وجرى نقلهم لمستشفى العامرية و3 من مستقلي السيارة الثانية، كما حدثت تلفيات بالسيارتين.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وكُلفت إدارة البحث الجنائي، بتحديد السيارة الهاربة وضبطها وقائدها، وحُرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجارٍ العرض على النيابة.

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