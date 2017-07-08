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وزير الصحة من لبنان: فتح أفاق جديدة لإنشاء مصانع أدوية باستثمارات مشتركة

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة من لبنان: فتح أفاق جديدة لإنشاء مصانع أدوية باستثمارات مشتركة

03:29 م السبت 08 يوليو 2017

وزير الصحة من لبنان: فتح أفاق جديدة لإنشاء مصانع أدوية باستثمارات مشتركة

وزير الصحة من لبنان: فتح أفاق جديدة لإنشاء مصانع أ

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان مساء الجمعة، في جلسة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللبناني غسّان حاصباني، وذلك لوضع النسخة النهائية لاتفاقية التعاون في إطار الصحة والدواء بين الجانبين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم الاتفاق على النسخة النهائية من الاتفاقية والتي سيتم توقيعها في القريب العاجل مع أول زيارة للجانب اللبناني الى ، حيث ستمنح الاتفاقية فرصاً كبيرة لكلا البلدين في الصناعة الدوائية بالاضافة إلى اتاحة تبادل الخبرات في هذا المجال بجانب عدة مجالات صحية أخرى.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم السبت، أن الاتفاقية ستشمل سرعة تسجيل الادوية بين البلدين وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية من الادوية الى السوق اللبناني، حيث يمثل السوق اللبناني أحد الاسواق الدولية ذات الاولوية للمصدر المصري، كما أن لبنان تمتلك أكبر انفاق للفرد في مجال استهلاك الدواء على مستوى الوطن العربي مع الاتجاه بمضاعفة هذا الاستهلاك نتيجة النزوح السوري اليها.


كما تضمنت الاتفاقية توسيع نطاق دخول المنتجات الدوائية ومستحضرات تجميل والمستلزمات الطبية الى السوق اللبناني، بالاضافة الى فتح أفاق جديدة لانشاء مصانع أدوية باستثمارات مشتركة بين الجانبين المصري واللبناني.​

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