محادثات مجموعة العشرين في ألمانيا حول أوكرانيا تنتهى دون إحراز تقدم

هامبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

انتهت المحادثات الثلاثية اليوم السبت بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا حول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا بدون إحراز تقدم، مما يعكس الازمة المستمرة منذ سنوات في محادثات السلام.

وذكر متحدث باسم بوتين أن الرئيس الروسي والمستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتفقوا، خلال المحادثات في قمة مجموعة العشرين في هامبورج على ضرورة اتخاذ خطوات للتغلب على تعثر وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه عام 2015 .

وذكر متحدث باسم الحكومة الالمانية: "كان هناك اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل شامل".

وتتوسط ألمانيا وفرنسا، منذ السنوات الثلاث الماضية في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لانهاء الصراع، الذي اندلع، عندما أطاحت أوكرانيا بالرئيس الموالي لروسيا وسط مظاهرات حاشدة، تدعو إلى توثيق العلاقات مع الغرب.

ولقي حوالي عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون إلى كييف غدا الاحد، لاجراء محادثات مع القيادة الاوكرانية والامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرج.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا لم تشارك في اجتماع اليوم لأنها ليست عضوة في مجموعة العشرين.