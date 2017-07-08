ضبط أسلحة بحوزة موظف جمارك.. وأمن الإسكندرية: "خناقة" مع طليقته أوقعت به

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، موظف بمصلحة الجمارك، إثر تعديه على زوجته السابقة بالضرب بمقبض سلاح ناري، ما أسفر عن إصابتها بجروح، بجانب إطلاقه عده أعيرة نارية في الهواء، وكشفت مناقشة المتهم عن حيازته كمية من الأسلحة البيضاء والنارية بالمخالفة للقانون.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط "محمد. ع. ا" موظف بمصلحة الجمارك وبحوزته طبنجة نوع "CZ" عيار 9 مم، وبخزينتها 7 طلقات من ذات العيار دون ترخيص، لاعتدائه على طليقته "لمياء.م.م" بمقبض الطبنجة، ما أدى لإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بالرأس، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وأثناء محاولته الهرب أطلق عيارًا ناريًا في الهواء خشية تعدى الأهالي عليه دون حدوث إصابات.

وأشارت التحريات إلى أنه بتطوير مناقشة المتهم عن مصدر حصوله على السلاح الناري والذخيرة، أقر بحيازته لبندقية أخرى خرطوش "تركس" الصنع عيار 12، و152 طلقة عيار 9 مم وقيد حديدي، بمحل إقامته وأنه يحتفظ بـ 143 مطواة بمحل إقامته بمنطقة أبو تلات دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبإرشاده جرى ضبطها.

بمواجهة المتهم أقر بإحرازه للسلاح الناري والذخائر، بقصد الدفاع، والسلاح الأبيض بقصد الاتجار، وأنه تحصل على المضبوطات خلال عمله بمصلحة الجمارك بمنفذ السلوم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، مع إرسال المضبوطات لقسم الأدلة الجنائية لفحصها وإعداد التقرير اللازم.