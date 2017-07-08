«فولفو» تحدد موعد نهاية موديلات البنزين في سياراتها الجديدة

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أعلنت شركة "فولفو" السويدية، أنها ستقوم بإيقاف إنتاجها من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بشكل منفرد خلال عامين من الآن.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن الشركة السويدية حددت عام 2019 موعد بدء استراتيجية مغايرة على مستوى الإنتاج والتسويق، ترتكز بشكل رئيسي على الإصدارات الكهربائية والهجين، ومن ثم إيقاف إنتاج الإصدارات التي تعمل بالديزل أو البنزين بشكل منفرد.

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وأكدت "فولفو" أنها بصدد إنتاج ثلاث موديلات كهربائية جديدة بحلول عام 2021، وذلك تنفيذًا للخطة التسويقية الجديدة التي أعلنتها الشركة السويدية خلال الأيام الماضية.