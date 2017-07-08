بالفيديو- استهزأ بوزنها الزائد على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث بعدها

كتبت- ميرا ماهر:

نشرت فتاة تدعى "ناتالي" فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه استهزاء رجل على متن طائرة بوزنها الزائد.

وذكرت "ناتالي هيج" أنه حدث ذلك أثناء صعودها على متن طائرة متوجهة إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. بحسب موقع "cnn".

حيث كان الرجل يجلس إلى جانبها، حينما أرسل رسالة نصية إلى صديقه، يستهزئ فيها بوزنها الزائد.

صورت الفتاة تلك الرسالة، التي كانت تضمن حوار الرجل لصديقة قائلاً: "آمل ألا تكون قد تناولت طعاماً مكسيكياً قبل الرحلة"، بينما رد الآخر قائلاً: " يبدو أنها تناولته".

واجهت الفتاة ذلك الرجل بعد هبوط الطائرة في مطار لوس أنجلوس، بأنه أرسل رسالة " فظيعة " تخصها لشخص ما، وذلك على حد تعبيرها.

أنكر الرجل فعلته في أول الأمر، لكن عندما أخبرته الفتاة بأنها صورته، اعتذر لها على الفور مبرراً فعلته بأنه ليس من العدل أن تجلس في مقعد مخرج الطوارئ، مشككاً في قدرتها على مساعدة الركاب في حال حدوث أمرٍ ما.

نشرت الفتاة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بين الناس، معلقة بأنه لا يحق لأي شخص أن يحكم على آخر من شكله الخارجي، كما أنها تمارس التمارين الرياضية 5 مرات في اليوم.