أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- استهزأ بوزنها الزائد على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث بعدها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- استهزأ بوزنها الزائد على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث بعدها

02:49 م السبت 08 يوليو 2017

بالفيديو- استهزأ بوزنها الزائد على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث بعدها

بالفيديو--استهزأ-بوزنها-الزائد-على-متن-طائرة..-شاه

كتبت- ميرا ماهر:
نشرت فتاة تدعى "ناتالي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه استهزاء رجل على متن طائرة بوزنها الزائد.

وذكرت "ناتالي هيج" أنه حدث ذلك أثناء صعودها على متن طائرة متوجهة إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. بحسب موقع "cnn".

حيث كان الرجل يجلس إلى جانبها، حينما أرسل رسالة نصية إلى صديقه، يستهزئ فيها بوزنها الزائد.

صورت الفتاة تلك الرسالة، التي كانت تضمن حوار الرجل لصديقة قائلاً: "آمل ألا تكون قد تناولت طعاماً مكسيكياً قبل الرحلة"، بينما رد الآخر قائلاً: " يبدو أنها تناولته".

واجهت الفتاة ذلك الرجل بعد هبوط الطائرة في مطار لوس أنجلوس، بأنه أرسل رسالة " فظيعة " تخصها لشخص ما، وذلك على حد تعبيرها.

أنكر الرجل فعلته في أول الأمر، لكن عندما أخبرته الفتاة بأنها صورته، اعتذر لها على الفور مبرراً فعلته بأنه ليس من العدل أن تجلس في مقعد مخرج الطوارئ، مشككاً في قدرتها على مساعدة الركاب في حال حدوث أمرٍ ما.

نشرت الفتاة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بين الناس، معلقة بأنه لا يحق لأي شخص أن يحكم على آخر من شكله الخارجي، كما أنها تمارس التمارين الرياضية 5 مرات في اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فيديو مباشر يوثق لحظة مصرع ملكة جمال أوكرانيا في حادث مروع

    فيديو مباشر يوثق لحظة مصرع ملكة جمال أوكرانيا في حادث مروع

    هو وهي
  • بالفيديو- رجل يحدث طفلة عن

    بالفيديو- رجل يحدث طفلة عن "معجزة الحياة" .. يحصد 19 مليون مشاهدة

    هو وهي
  • بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

    بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

    هو وهي
  • ولدت بـ 500 وحمة.. هكذا تحولت حياتها في سن الـ 16

    ولدت بـ 500 وحمة.. هكذا تحولت حياتها في سن الـ 16

    هو وهي

إعلان

6ce0ff5f2d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"